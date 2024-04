Bike the Rock: Zwei deutsche Dreifach-​Triumphe in Heubach plus Weltrekord

Erstmals gab es einen deutschen Dreifacherfolg beim Eliterennen der Männer: Es siegte David List vor Julian Schelb und Maximilian Brandl. Lokalmatador Sven Strähle aus Heubach wurde Achter. Bei den Frauen gewann Nina Benz vor Lia Schrievers und Elisabeth Brandau. Heubach darf sich außerdem über einen Eintrag ins Guinessbuch der Rekorde freuen: Der Brite Charlie Rolls schaffte es, innerhalb einer Minute 28 Mal zwischen zwei zwei Meter auseinanderstehenden zwei Meter hohen Podesten mit dem Bike hin– und herzuspringen. Der alte Rekord lag bei 21 Sprüngen.

Sonntag, 28. April 2024

Thomas Ringhofer

In einem spannenden Rennen bei der U 23 gewann Lennart Krayer knapp vor Hudyma Oleksandr (Ukraine) und Paul Schehl. Ella Maclean Howell war die Schnellste über die vier Runden bei den Frauen U 23, nachdem sie ihr Rennen taktisch gefahren war: „Schön ist es hier in Heubach und ich mag die neue wirklich Strecke sehr“, so ihr Lob bei ihrem zweiten Start bei Bike the Rock. Die Deutsche Finja Lipp holte sich Rang zwei vor Katrin Embacher, der Vorjahressiegerin aus Österreich. Alles andere als perfekt – das trifft auf das Rennen von Luisa Daubermann zu. Lange war sie gemeinsam mit Lipp und Embacher zusammen, „dann hatte ich bei der letzten Abfahrt einen Platten“, erklärte sie im Ziel, freute sich dennoch über ihren vierten Rang.

Bei den Bundesligarennen der Juniorinnen und Junioren dominierten Fahrerinnen und Fahrer aus dem Ausland. Bei den Junioren setzte sich der Spanier Alejandro Garcia Vazques nach fünf harten Runden im Zielsprint gegen Anatol Friedl aus Österreich durch – mit vier Zehntelsekunden Vorsprung. Dritter wurde Noel Toth aus Schweiz. Bei den Juniorinnen ging der Sieg an Marusa Tereza Serkezi (Slowakei) vor Giada Martinoli (Italien) und der Französin Amandine Muller.



Mehr über zwei fantastische Tage bei Bike the Rock lesen Sie am Montag in der Rems-​Zeitung.



