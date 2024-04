TSB Gmünd: Der vierte Sieg in Folge

Foto: fabro

Nach einem schwachen Beginn reißt der Handball-​Oberligist TSB Gmünd rechtzeitig das Ruder herum und fährt in der Abstiegsrunde gegen das Schlusslicht TSV Deizisau einen glanzlosen 36:26 (15:16)-Heimerfolg und damit den vierten Sieg in Folge ein. Nur noch ein Punkt fehlt den Gmündern zum sicheren Klassenerhalt.

Sonntag, 28. April 2024

Alex Vogt

1 Minute 7 Sekunden Lesedauer



Die Grundlage dafür legte der TSB selbst, indem er seine Pflichtaufgabe gegen den längst abgestiegenen TSV Deizisau letztlich souverän löste. „Unterm Strich ist der Sieg auch in dieser Höhe völlig verdient“, resümierte Michael Stettner. Ganz zufrieden war der TSB-​Trainer aber keineswegs, zu sehr nervten ihn die Startschwierigkeiten: „Die Art und Weise, wie wir in den ersten zehn Minuten aufgetreten sind, trübt es ein bisschen.“ Besonders deshalb, weil man nach dem enttäuschenden 32:32-Remis aus dem Hinspiel etwas gerade rücken wollten. So aber waren diese 60 Minuten ein Spiegelbild der gesamten Saison.





Wie sich der TSB Gmünd nach der Anfangsphase steigerte und nach dem 15:16-Halbzeitrückstand in den zweiten 30 Minuten diesen deutlichen Heimsieg verdiente, lesen Sie im Spielbericht von Nico Schoch in der Rems-​Zeitung vom 29. April.



Beinahe wäre schon am drittletzten Spieltag der Abstiegsrunde alles klar gewesen. Beinahe sehnsüchtig richteten Spieler, Fans und Offizielle des TSB Gmünd ihre Blicke auf den Liveticker eines Parallelspiels. Hätte die SG H2Ku Herrenberg gegen die TSG Söflingen gewonnen, wäre den Gmündern der fünfte Tabellenplatz und damit der sichere Klassenerhalt nicht mehr zu nehmen gewesen. Zehn Minuten vor Schluss führte Herrenberg mit 26:23, letztlich stand ein 28:28-Remis und für den TSB die Erkenntnis: Noch ist der Abstiegskampf nicht endgültig gewonnen. Wenngleich das Zittern auch für den „Worst Case“ mit fünf Abstiegsplätzen schon bald vorbei sein dürfte.

Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



154 Aufrufe

268 Wörter

36 Minuten Online



Beitrag teilen