Schwäne: Bald Nachwuchs im Remspark Gmünd

Foto: hs

Erneut kündigt sich bei den Trauerschwänen Helga und Georg aus Schwäbisch Gmünd Nachwuchs an. Der Nestbau ist allerdings gewagt. Für Schaulustige gibt’s deshalb was zu beachten.

Montag, 25. März 2024

Thorsten Vaas

45 Sekunden Lesedauer



Rechtzeitig zu Ostern Frühlingsgefühle und Vorfreude auf weiteren Schwanen-​Nachwuchs im Remspark: Das dort ansässige Paar Helga und Georg aus der Gattung der sogenannten Trauerschwäne hütet und brütet seit einigen Tagen ein Gelege. Augenscheinlich handelt es sich um Vierlinge, die in etwa drei Wochen die ersten Schwimmversuche unternehmen könnten. Vorausgesetzt , es kommen kein Hochwasser, Raubtiere oder finstere Zeitgenossen, sprich Nesträuber auf zwei Beinen dazwischen. Hans Stollenmaier, ehrenamtlicher Schwanenbeauftragter der Stadt Schwäbisch Gmünd, beschreibt die Standortwahl für den aktuellen Nestbau als sehr mutig und gewagt. Denn gebrütet wird diesmal nicht auf der geschützten Schwaneninsel in der Mitte der Rems oder in einem abgelegenen Uferbereich, sondern direkt am lebhaften Remsstrand.Ein Appell ergeht deshalb an die Remspark-​Besucher, Abstand zur Familie Schwan zu halten, damit die sich in Ruhe auf den Nachwuchs vorbereiten kann. Insbesondere sollen auch Hunde ferngehalten und an der Leine geführt werden.

805 Aufrufe

181 Wörter

3 Stunden Online



