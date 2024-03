AOK: Krankenstand im Raum Gmünd sinkt leicht

Im vergangenen Jahr waren sechs Prozent der AOK-​Mitglieder in den Altkreisen Schwäbisch Gmünd und Aalen krankgeschrieben. Damit ging der Krankenstand im Gmünder Raum leicht zurück.

Dienstag, 26. März 2024

Thorsten Vaas

Der Krankenstand von sechs Prozent liegt leicht über dem Landesdurchschnitt von Baden-​Württemberg (5,9 Prozent) und etwas unter dem Wert der Region Ostwürttemberg (6,2 Prozent). Im Jahr 2022 hatte der Krankenstand im Gmünder Raum noch bei 6,7 Prozent gelegen, im Ostalbkreis bei 6,6, in Ostwürttemberg bei 6,8 und in Baden-​Württemberg bei 6,4 Prozent. Dies geht aus dem aktuellen Gesundheitsbericht hervor, den Hans-​Joachim Seuferlein, der Geschäftsführer der AOK Ostwürttemberg, am Dienstag präsentiert hat. Die meisten krankheitsbedingten Ausfälle sind auf Erkrankungen der Atemwege zurückzuführen, allerdings sind die Menschen deswegen inzwischen weniger lange krank.

