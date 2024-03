Fußball-​Bezirksliga: SG Bettringen und FC Durlangen siegen deutlich

Beim ersten Teil des Doppelspieltages in der Fußball-​Bezirksliga über Ostern hat es in gleich fünf der acht Partien am Karsamstag ein 1:1-Unentschieden gegeben. Mit diesem Ergebnis mussten sich auch die Sportfreunde Lorch (blaues Trikot) daheim gegen die TSG Hofherrnweiler II begnügen.

Sonntag, 31. März 2024

Alex Vogt

Bereits am Ostermontag steht in der Bezirksliga Ostwürttemberg der 22. Spieltag an. Dabei empfängt der FC Durlangen die SG Bettringen zum „Gmünder“ Derby. Der FC Mögglingen erwartet den Abstiegskonkurrenten TV Steinheim und die Sportfreunde Lorch gastieren bei der SG Stödtlen/​Tannhausen. Anpfiff ist jeweils um 15 Uhr.





Die bis kurz vor Schluss in Führung liegenden Lorcher haben dabei einen Heimsieg verpasst. Erst in der 89. Minute trafen die Gäste zum späten Ausgleich. Einen überraschenden Punktgewinn im Abstiegskampf sicherte sich der FC Stern Mögglingen durch das 3:3-Remis beim drittplatzierten FV Sontheim/​Brenz.Seinen ersten Bezirksliga-​Sieg in diesem Kalenderjahr feierte der FC Durlangen, beim Schlusslicht TSG Schnaitheim gelang ein deutlicher 4:0-Erfolg. Ihren dritten Dreier in Folge verdiente sich die nun auf Platz vier liegende SG Bettringen. Ein dominanter Heimauftritt gegen die Sportfreunde Dorfmerkingen II wurde mit einem souveränen 3:0 belohnt.

