Kreistag: Zentralklinik kommt nach Essingen

Foto: gbr

Essingen wird Standort des neuen Zentralklinikums. Das hat der Kreistag am Dienstag entschieden. Vorausgegangen war ein langer Schlagabtausch.

Dienstag, 05. März 2024

Thorsten Vaas

40 Sekunden Lesedauer



Bei 16 Gegenstimmen und einer Enthaltung hat sich der Kreistag für ein Zentralklinikum am Standort in Essingen ausgesprochen. Damit fand die Standortfrage ein Ende, jedoch nicht ohne verbalen Schlagabtausch. Aalens Oberbürgermeister Frederick Brütting (SPD) verteidigte die Idee der Kombilösung, die seiner Ansicht nach am Standort des heutigen Ostalb-​Klinikums günstiger, klimaschonender und schneller zu realisieren sei als ein Neubau in Essingen. Landrat Joachim Bläse entgegnete, dass Brütting falsche Tatsachen vorspiegle. Unter anderem ging es um die Bauzeit. Man könne auch mit dem Bau der Kombilösung nicht sofort beginnen. Zunächst brauche es ein Medizinkonzept. Sowohl die Grünen-​, als auch die SPD-​Fraktion stimmten danach nicht geschlossen ab. Bei der SPD etwa gab es augenscheinlich zwei Lager: Räte aus dem Aalener Raum tendierten zur Kombilösung, Kreisräte aus Gmünd für den Standort Essingen. Mehr dazu lesen Sie im Laufe des Abends auf rem​szeitung​.de

Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



945 Aufrufe

160 Wörter

1 Stunde Online



Beitrag teilen