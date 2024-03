Lorch: Frühlingsfest bei Autohaus Schramel

Wenn der Winter den Rückzug antritt, dann ist in der Regel die beste Zeit, um über ein neues Auto nachzudenken. Dazu passt das Frühlingsfest bei Autohaus Schramel in Lorch am Wochenende vom 9. und 10. März. An beiden Tagen haben Interessierte von 10 bis 17 Uhr die Möglichkeit, sich mit der aktuellen Modellpalette der Marken Ford und MG vertraut zu machen.

Im Rahmen des Frühlingsfestes wird auch der neue gläserne Showroom des Autohauses in der Lorcher Ziegelwaldstraße eingeweiht. Der Showroom mit seinen 300 Quadratmetern Ausstellungsfläche beherbergt künftig die Fahrzeuge von MG und das Ford-​Transit-​Center für die Ford-​Nutzfahrzeuge. Für die kleinen Besucher ist eine Hüpfburg aufgebaut.





