„Gartenlust“ lockt die Massen ins Kloster Lorch

Fotos: rv

Die mittelalterliche Klosteranlage gab ein sehenswertes Ambiente für die Messe-​Präsentation der Stände und Attraktion ab, die an Ostern zum Thema „Gartenlust“ eingeladen hatten.

Montag, 01. April 2024

Gerold Bauer

25 Sekunden Lesedauer



Bei allerbestem Frühlingswetter tummelten sich außerordentlich viele Besucher in der Lorcher Klosteranlage. Aussteller wie Besucher kamen dazu aus Nah und Fern in die Klosterstadt. Auf den überfüllten Parkplätzen rings ums Kloster waren Autokennzeichen aus ganz Süddeutschland bis weit nach Bayern hinein zu sehen. Mit Informationen von der guten Bodenpflege über pflegliche Schädlingsbekämpfung bis hin zu den neusten Gartentrends konnten sich die Gartenbegeisterten an den Ständen und bei verschiedenen Vorträgen versorgen.





Die RZ berichtet darüber ausführlich in der Dienstagausgabe!



Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



547 Aufrufe

102 Wörter

1 Stunde Online



Beitrag teilen