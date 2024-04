Heute neu: LOKAL, das Wochenblatt der Rems-​Zeitung

Foto: RZ

Bei der Feuerwehr Gschwend herrscht großes Aufatmen. Warum, das beleuchtet im aktuellen Gmünder WochenBlatt LOKAL die Schauorte-​Seite, die ihre Leser mitnimmt in die Gemeinde im Schwäbischen Wald. Weitere Themen sind der bevorstehende Gmünder Pferdetag mit verkaufsoffenem Sonntag, die Einweihung der Prodi-​Werkstatt in Bargau und die Lorcher Gewerbetage.

Mittwoch, 10. April 2024

Benjamin Richter

Natürlich finden sich auch wieder Rätselspaß und Kochrezepte. Abgerundet wird das Angebot mit Kleinanzeigen und einem Nachrichtenrückblick für die Region zwischen Wald und Alb.

Das WochenBlatt der Rems-​Zeitung ist die kostenlose Wochenzeitung für Schwäbisch Gmünd und Umgebung. Es ist online unter gmuen​der​woche​.de verfügbar und wird in einer Auflage von mehr als 58.000 Exemplaren in Schwäbisch Gmünd, Alfdorf, Bartholomä, Böbingen, Durlangen, Eschach, Göggingen, Gschwend, Heubach, Heuchlingen, Iggingen, Leinzell, Lorch, Mögglingen, Mutlangen, Ober– und Untergröningen, Pfahlbronn, Ruppertshofen, Schechingen, Spraitbach, Täferrot, Waldhausen und Waldstetten in alle erreichbaren Haushalte verteilt; es liegt außerdem in vielen Kiosken und an anderen Stellen aus.







Das WochenBlatt steht auch online zum Download bereit.