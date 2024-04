Das Möbelhaus am Gaskessel soll kommen

Foto: tv

Der Gemeinderat stimmt mehrheitlich den Plänen von XXXLutz zu, ein Möbelhaus in der Oststadt zu bauen. Ausschlaggebend war, dass das Unternehmen 150 Arbeitsplätze und 20 Ausbildungsplätze schaffen will. Die Ablehnung wurde meist mit ökologischen Bedenken begründet.

Donnerstag, 11. April 2024

Jürgen Widmer

33 Sekunden Lesedauer







Was andere Ratsmitglieder dazu meinen, lesen Sie am Donnerstag in der Rems-​Zeitung.



Letztendlich ergaben sich zur bereits ausführlichen Debatte im Bau– und Umweltausschuss kaum neue Argumente. Lediglich Andreas Benk (s.ö.l.) gab noch die Ergebnisse seiner Recherchen zu bedenken. Er zitierte Berichte, nach denen das Unternehmen unter anderem die Gründung von Betriebsräten behindere. „Man möchte niemand wünschen, diese Stellen dort annehmen zu müssen“, war der Höhepunkt seiner Kritik.OB Richard Arnold warf unter anderem ein, dass dieses Projekt nicht einmal im Oststadtforum umstritten gewesen sei. Er führte die Arbeits– und Ausbildungsplätze als Argument ins Rennen.

432 Aufrufe

133 Wörter

1 Stunde Online



