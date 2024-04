Schwäbisch Gmünd ist Etappe der Lidl Deutschland-​Tour

Dank der Deutschland-​Tour richten sich im August die Augen eines weltweiten Publikums auf die Region. Gmünd ist Etappenort, doch das 90 Kilometer lange Teilstück im Ostalbkreis führt noch durch viele weitere Orte. Dort sollen Straßenfeste das Sportevent begleiten.

Freitag, 12. April 2024

Sarah Fleischer

Wie kam nun Schwäbisch Gmünd zur Deutschland-​Tour – oder umgekehrt?







Wie es dazu kam, dass Gmünd Teil der Deutschland-​Tour wurde und wann die Etappe von Heilbronn nach Schwäbisch Gmünd im Fernsehen übertragen wird, steht am Freitag in der Rems-​Zeitung.



Fußball-​EM, Olympia in Paris, Deutschland-​Tour – dieser sommerliche Dreiklang wird aus Sicht von Oberbürgermeister Richard Arnold dem Sportjahr 2024 seinen Stempel aufdrücken. Während die ersten beiden zwar nicht vor der Haustür, aber doch in Fahrnähe stattfinden, kommt Gmünd im August als Teil des wichtigsten deutschen Etappenrennens im Straßenradsport selbst ins Fernsehen. Rund um den Globus, wie Maren Hopf, die Projektleiterin der Lidl Deutschland Tour, in Aussicht stellt: „Das TV-​Bild wird in 190 Länder weltweit übertragen.“

