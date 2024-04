Beilage „Wochenende“: Flower-​Power und royaler Besuch in Gmünd

Im Beisein von Herzogin Diane von Württemberg wird am Samstag in Schwäbisch Gmünd eine Tulpentaufe vollzogen. Mehr als 200.000 Blumen bilden den „Blühenden Stadtrundgang“. Doch auch der Holzkunst und dem Feuerwehrwesen widmet sich die Wochenendbeilage der Rems-​Zeitung.

Samstag, 13. April 2024

Benjamin Richter

„Liebe ist die Blume, die du wachsen lassen musst.“ Dieses Zitat klingt für Sie nach nichtssagendem Gesäusel oder einem Floristen-​Werbespruch? Ist aber von John Lennon. Und passt deswegen gerade diese Woche, in der sich die Auflösung der Kultband „The Beatles“ zum 54. Mal jährte, besonders gut.

Als Paul McCartney am 10. April 1970 seinen Austritt bekannt gibt, ist in Europa und den USA die Flower-​Power-​Bewegung in vollem Gange. „Flower Power“, also die „Macht der Blumen“, wäre indes auch ein treffendes Motto für dieses Wochenende, an dem in Schwäbisch Gmünd das „Rendezvous“ zu den Gartenschau-​Jubiläen eröffnet wird – unter anderem mit einem Rundgang auf dem „Blühenden Stadtrundgang“ mit seinen über 200.000 Blumen.

Bei der Einfahrt nach Lorch sind es hingegen weniger die Blüten und mehr die in einem Kreis stehenden hölzernen Mönche, von denen man kaum den Blick abwenden kann. Wer hat sie und den riesigen Feuersalamander am Weiher an der Götzenmühle geschaffen? Unser Redakteur hat sich schlaugemacht – und den Künstler für die aktuelle Reportage begleitet.Nach Altersberg blickt die Schauorte-​Seite: Dort stellt sich die örtliche Abteilung der Freiwilligen Feuerwehr Gschwend vor – und verrät, warum sie Altersberg im Namen trägt, obwohl sie in Horlachen stationiert ist. Wie immer sind in der Beilage „Wochenende“ auch Neuigkeiten aus Vereinen und Kirchen, der Ausflugstipp, Leserbriefe und –fotos sowie die mit mancher kniffligen Aufgabe gespickte Rätselseite zu finden.

