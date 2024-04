Fußball: Normannia ergattert einen Punkt in Hollenbach

Der 1. FC Normannia Gmünd hat in der Fußball-​Oberliga vom FSV Hollenbach mit einem 1:1 einen Zähler mitgebracht. Das sei durchaus in Ordnung, doch Gmünds Trainer Zlatko Blaskic hat sich über eine andere Szene deutlich mehr geärgert.

Sonntag, 14. April 2024

Thomas Ringhofer

Den Hollenbachern merkte man von Beginn an den Respekt vor den Gmündern an. Sie überließen dem Gast weitestgehend den Ball und konzentrierten sich auf Konter und Standard-​Situationen. In der ersten Hälfte machten die Normannen zu viele technische Fehler im letzten Drittel, sodass sie keine Durchschlagskraft entwickeln konnten. Ein Beispiel: Calvin Körner spielte Marvin Gnaase an, der Nico Molinari mustergültig freispielte. Dieser rutschte beim Schussversuch allerdings aus, sodass die Riesenchance dahin war (7. Minute).





Per Kopf scheiterte schließlich Körner nach einer Ecke von Henrick Selitaj am gut reagierenden Hollenbacher Schlussmann (29.). Den ersten und einzigen Abschluss der Gastgeber hatte Marco Specht kurz vor der Pause, sein Schuss aus rund 15 Metern aber flog deutlich über das Gehäuse (43.).





Auch in die zweite Hälfte kamen die Gmünder besser hinein. Nico Molinari tankte sich gleich gegen zwei Gegenspieler durch und bediente Gnaase, der aus der Drehung an Thomas Bromma scheiterte (48.). Drei Minuten später aber folgte die kalte Dusche. Juan Faßbinder schlug einen Freistoß an den zweiten Pfosten, an dem Kapitän Marius Uhl am höchsten stieg und zur 1:0-Führung per Bogenlampe einnickte (51.).





Warum sich Gmünds Trainer so ärgerte und wie die Normannia zum Ausgleich kam, das lesen Sie in der Montagsausgabe der Rems-​Zeitung.



