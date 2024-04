„Talk to Move“ liefern sattes Soulfutter für Seele und Beine

Foto: vv

Vor einigen Wochen begeisterten sie im Hofcafé in Herdtlinsweiler, jetzt sind sie im Kulturcafé der a.l.s.o. aufgetreten. Die achtköpfige Formation „Talk to Move“ erwies sich als eine wahrhaft schweißtreibende Formation, deren Energie auch der anfangs recht schwammige Sound nicht bremsen konnte.

Dienstag, 16. April 2024

Jürgen Widmer

Mehr über diesen schweißtreiben Abend lessen Sie am Dienstag in der Rems-​Zeitung.



Manchmal ist es hilfreich, eine Band zweimal kurz hintereinander zu hören. Wichtigste Frage: Hält der Zauber des ersten Augenblicks? Im Falle von „Talk to Move“ zeigt sich: Die Band kann auch bestehen, wenn der Überraschungseffekt weg ist. Und deshalb verwandelte sie auch die a.l.s.o. in einen schummrigen Soulschuppen.

