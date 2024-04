Graupel sorgt für weiße Straßen in Gmünd

Ein Graupelschauer sorgt am Mittwochmittag für weiße Straßen in Gmünd. Die Polizei rät zur Vorsicht.

Mittwoch, 17. April 2024

Thorsten Vaas

Autofahrer sind langsam unterwegs, Rollerfahrer balancieren mit ausgestreckten Beinen über die weiße Fahrbahn: Ein Graupelschauer sorgte am Mittwochmittag in Schwäbisch Gmünd für eine weiße Straße. Um kurz vor 13 Uhr wurden der Polizei drei Unfälle gemeldet, „noch ist nicht klar, ob sie mit dem Hagel zu tun haben“, sagte ein Polizeisprecher auf Nachfrage der Rems-​Zeitung. Nichtsdestotrotz rät er bei diesem Wetter zur vorsichtigen Fahrweise.

Auch in den kommenden Tagen macht der April, was er will. Die Wetterprognose sagt Regenfälle und kühle Temperaturen vorher, teilweise am Wochenende mit leichten Minusgraden.

