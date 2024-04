„Mähfreier Mai“ — Was bringt das?

Mit der Aktion Mähfreier Mai will die Deutsche Gartenbau-​Gesellschaft 1822 (DGG) mehr Vielfalt in die Gärten bringen. Wie das aussehen kann.

Mittwoch, 17. April 2024

Sarah Fleischer

Viele Menschen mähten noch immer das ganze Jahr über und besonders im Mai bis zu zweimal pro Woche ihren Rasen, hieß es von der DGG. In vielen Nachbarschaften gebe es den sozialen Druck, „ordentlich“ zu sein. „Wir laden Sie dazu ein, Ihren Garten in einen Hort der Vielfalt zu verwandeln – indem Sie einfach nichts tun!“ Bewusst seltener zu mähen sei kein Zeichen von Verwahrlosung, sondern von ökologischem Bewusstsein, hieß es.







Was passiert, wenn man seltener mäht und warum das gut für die Natur ist, steht am Mittwoch auf der Wissens-​Seite in der Rems-​Zeitung.



