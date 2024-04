Biggi Bender: Konzert mit „Wildflower“ in der a.l.s.o.

Sie war 15 Jahre lang die Stimme von Wendrsonn, der schwäbischsten aller Folk-​Rock-​Bands: Biggi Bender. Jetzt macht sie sich auf zu neuen musikalischen Ufern. „Wildflower“ heißt die Band, die am Freitagabend, 20.30 Uhr, im Kulturcafé der a.l.s.o zu hören ist. .

„Ich hatte in der Zeit so etwas wie eine musikalische Midlife-​Crisis“, erinnert sich Bender und lacht. „Ich hatte einfach immer mehr Lust, etwas Eigenes zu machen, mich stärker ins Songwriting einbringen und vor allem auch Lust, wieder Englisch zu singen.“







Nein, leicht sei ihr der Ausstieg nicht gefallen, gibt Bender unumwunden zu. „15 Jahre sind eine lange Zeit. Und ich habe so viel Erfahrung mitgenommen.“ Aber Vertrautheit ist das Eine, Neugier auf neue musikalische Erfahrungen das Andere. Und dann war da noch Corona, als Auftritte nahezu unmöglich waren, und viele Musiker auf sich selbst zurückgeworfen wurden.

