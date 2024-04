Organisationswahlen bei IG Metall Aalen und Schwäbisch Gmünd

110 Delegierte der IG Metall Aalen und der IG Metall Schwäbisch Gmünd wählten bei den Organisationswahlen die Geschäftsführung und die Ortsvorstände. Die bisherigen Amtsinhaberinnen Tamara Hübner und Heike Madan wurden wiedergewählt und blickten zufrieden auf 2023 zurück.

Donnerstag, 18. April 2024

Tamara Hübner stellte gemeinsam mit Heike Madan im Geschäftsbericht die Entwicklung der Geschäftsstellen in den vergangenen vier Jahren dar. Entgegen diversen Herausforderungen blickt Hübner zufrieden auf die Arbeit der IG Metall in den vergangenen Jahren.

Bei den turnusmäßigen Wahlen wurde die 38-​jährige Tamara Hübner als 1. Bevollmächtigte und Kassiererin wiedergewählt. Als 2. Bevollmächtigte wurde die 51-​jährige Gewerkschafterin Heike Madan gewählt. In die Ortsvorstände der IG Metall Aalen und der IG Metall Schwäbisch Gmünd wurden jeweils neun Vertreterinnen und Vertreter gewählt.







Am Freitag steht in der Rems-​Zeitung, wer in die Ortsvorstände gewählt wurde und wofür sich die IG Metall auf der Ostalb einsetzen will.



