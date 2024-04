Tanzsport: Silber für Konstanze Neitzel und Felix Türk

Fotos: TCRW

Bei den Frühlingspokalturnieren im Tanzsportzentrum Mutlangen holten die Lokalmatadoren des TC Rot-​Weiss Gmünd den zweiten Platz in der Hauptgruppe C Latein. Gleb Tkachenko und Arina Portniahina vom 1. TC Rastatt gewinnen in zwei Klassen und gewinnen den Frühlingspokal.

Dienstag, 02. April 2024

Rems-Zeitung, Redaktion

Wie die Gmünder im Finale abschnitten und wie die anderen Turniere verliefen, das lesen Sie im ausführlichen Bericht der Mittwochsausgabe der Rems-​Zeitung.



Viele fleißige Helfer hatten dafür gesorgt, dass pünktlich um 10 Uhr das erste Turnier des Tages durch den vereinseigenen Turnierleiter, Entertainer und Vorstandsvorsitzenden Alexander Disam, eröffnet werden konnte. Sieben Paare der Hauptgruppe D Standard (ein Partner mindestens 19 Jahre alt), darunter vier Paare des TC Rot-​Weiss, stellten sich dem Wettbewerb der Turniereinstiegsklasse. Die RW-​Paare Jan Mansel/​Beatrice Müller, Valentin Petricevic/​Christine Schultes, Thomas Türk/​Sara Kurfeß und Lukas Thürmer/​Madeleine Klotzbücher tanzten das erste Turnier ihrer Tanzsportkarriere in den Standardtänzen. Dementsprechend groß war das Nervenflattern. Trotzdem gelang es allen Paaren, ihre trainierten Choreografien in den Tänzen Langsamer Walzer, Tango und Quickstep auf der großen Tanzfläche zu präsentieren und die Wertungsrichter und das begeisterte Publikum zu überzeugen.

