Normannia Gmünd: 3:1-Arbeitssieg gegen SV Oberachern

Foto: Zimmermann

Im Heimspiel vor nur 149 Zuschauern gegen den spielerisch stark agierenden SV Oberachern hat sich der Fußball-​Oberligist 1. FC Normannia Gmünd zwar mühevoll, dank der besseren Effektivität vor dem gegnerischen Tor am Ende aber auch nicht unverdient mit 3:1 (1:0) durchgesetzt.

Samstag, 20. April 2024

Alex Vogt

Mit einer Leistungssteigerung in den letzten 30 Minuten der Partie hat sich der 1. FC Normannia diesen 3:1-Arbeitssieg und damit die Punkte 42, 43 und 44 gesichert. Bis weit in die zweite Hälfte hinein hatte sich dieser Heimdreier nicht abgezeichnet.

Denn rund 60 Minuten lang stellte der abstiegsbedrohte SV Oberachern die agilere Mannschaft und hatte ein klares Chancenplus zu verzeichnen. Schon in der Anfangsphase drängten die Gäste auf den Führungstreffer, scheiterten aber mehrere Male an Normannia-​Torhüter Yannick Ellermann und in der 22. Minute einmal am Innenpfosten. Aus dem Nichts zog dann der FCN in Front. 27 Minuten waren gespielt, als Nico Molinari nach einer Vorlage von Alexander Aschauer am zweiten Pfosten erfolgreich war.

In der 50. Minute belohnten sich die Gäste für ihren betriebenen Aufwand mit dem überfälligen Ausgleich durch einen Kopfballtreffer aus kurzer Distanz von Nico Huber. Die Normannen hielten folglich besser und entschlossener dagegen und gingen in der 74. Minute erneut in Führung. Nach einem Foul an Marvin Gnaase im Strafraum verwandelte Luca Molinari den berechtigten Elfmeter souverän zum 2:1. Der SV Oberachern kam in der Schlussphase zu keinen nennenswerten Chancen mehr. Stattdessen erhöhte Aschauer im Anschluss an eine Freistoßflanke von Luca Molinari per Kopf in der 89. Minute noch auf 3:1.







