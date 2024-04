Philharmonie Schwäbisch Gmünd: Sinfoniekonzert im Stadtgarten

In Musikerkreisen ist oft zu hören, dass eine nicht so ganz hundertprozentige Generalprobe ein gutes Zeichen für das eigentliche Konzert wäre. Doch wie ist es, wenn ein Konzert um 20 Uhr nicht beginnen kann, weil die Schlange an der Kasse immer noch lang ist ?

Dienstag, 23. April 2024

Sarah Fleischer

Wie sich das Orchester bei den anspruchsvollen Stücken schlug und welchen Eindruck der junge Pianist Till Hoffmann machte, lesen Sie am Mittwoch in der Rems-​Zeitung.



Sicherlich war es kein Zuckerschlecken für die Mitglieder der Philharmonie Schwäbisch Gmünd, so auf die Folter gespannt zu werden, wann sie endlich mit ihrem ambitionierten Programm – Holst „St. Paul‘s-Suite“ (Urfassung), Beethoven »Konzert für Klavier und Orchester Es-​Dur« op. 73, Mendelsohn-​Bartholdy „Symphonie Nr. 1 c-​moll“ op. 11 – beginnen zu können.

