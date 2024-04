Hauptversammlung Stadtverband Musik und Gesang

Foto: Karin Schöllkopf

Der Stadtverband Musik und Gesang blickt auf ein rundum erfolgreiches Jahr zurück. Nicht nur die Finanzen haben sich erholt, auch die Nachwuchsförderung läuft bestens. Alles bereit also für das arbeitsreiche jahr 2024.

Mittwoch, 24. April 2024

Sarah Fleischer

37 Sekunden Lesedauer



2023 war ein arbeitsreiches Jahr für den stadtverband, bilanzierte Kunz-​Glass. Und 2024 wird nicht weniger los sein, findet doch das „Rendezvous in Schwäbisch Gmünd“ statt. Eine positive Bilanz zog die Vorsitzende zum Jahr der Chöre und dem Neujahrsempfang 2024. Hier seien mit den Mitgliedsvereinen große Veranstaltungen umgesetzt worden, neue Ideen entstanden und es habe sich das hohe Niveau gezeigt. Schließlich, so Kunz-​Glass, sei der Verband nur so gut wie seine rund 70 Mitgliedsvereine. Auch 2025 wird es einen Neujahrsempfang geben.

Um den Nachwuchs für all diese Veranstaltungen muss sich der Verband wenig Gedanken machen: Die Musikschulförderung erfreut sich großer Beliebtheit.





