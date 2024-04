Hermann Lang ist Ehrenmitglied der Mutlanger Feuerwehr

Foto: ffw Mutlangen

Einmal mehr erlebte die Freiwillige Feuerwehr Mutlangen eine Hauptversammlung mit ans Herz gehenden Momenten. Darüber hinaus berichtete Kommandant Daniel Hirsch über 35 Einsätze und anstehende Beschaffungen. Und dann gab es ja noch eine ganz besondere Ehrung.

Mittwoch, 03. April 2024

Jürgen Widmer

47 Sekunden Lesedauer



Beim Rückblick auf die Einsätze in 2023 hob Hirsch besonders einen Garagenbrand hervor. Nur dank des äußerst schnellen Eingreifens konnte im letzten Moment ein Übergreifen auf das Wohnhaus verhindert werden. Der Kommandant lobte ausdrücklich die Einsatz-​, Übungs– und Fortbildungsbereitschaft seiner 56 Einsatzkräfte. Weiterhin drückte er seine Vorfreude auf das hoffentlich noch in der ersten Jahreshälfte auszuliefernde Löschfahrzeug HLF 10 aus. Wegen der Erkenntnisse aus einer Großübung bei Pfersbach wird aktuell ein großer Löschwasserbehälter beschafft, der zusätzlich bei den zunehmenden Vegetationsbränden gute Dienste leisten wird. Unaufschiebbar seien Maßnahmen in Bezug auf das Gerätehaus.





Als Höhepunkt, und hier fand Stephanie Eßwein die passenden Worte, wurde Hermann Lang für 60 Jahre ehrenamtlichen Feuerwehrdienst in der Einsatzabteilung sowie der Alterswehr geehrt. Immer sei Lang bereit gewesen, Verantwortung zu übernehmen.







Wie die Einsatzlage der Wehr im vergangenen Jahr aussah und vor allem, was der Geehrte sagte, lesen Sie in der Rems-​Zeitung am Mittwoch.



Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



643 Aufrufe

189 Wörter

4 Stunden Online



Beitrag teilen