Remsstrand Gmünd: Statue erregt Aufmerksamkeit

Fotos: hs

Nach dem geheimnisvollen Gradierwerk für gesunde Luft im Remspark folgt nun ein Kunstwerk: Seit Montag staunen und schmunzeln Passanten am Gmünder Remsstrand über eine steinerne Skulptur — sie zeigt Bürgern und Besuchern den nackten Hintern.

Mittwoch, 03. April 2024

Thorsten Vaas

31 Sekunden Lesedauer



Die Statue wurde offensichtlich vom Bau– und Betriebsamt der Stadtverwaltung dort aufgerichtet und verankert. Die Figurengruppe erregt gleich im mehrfachen Sinne die Aufmerksamkeit beziehungsweise die Gemüter. Es sieht so aus, als würde ein Vater sein Kind in die Fluten schleudern wollen. Was dagegen nicht ganz so schlimm ist, dennoch ins Auge sticht: Der Unmensch streckt seinen nackten Hintern Bürgern und Besuchern Gmünds entgegen. Ein echter Hingucker, weil der Typ wirklich auch „gut gebaut“ ist.

