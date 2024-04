„Die Partei“ und die „AfD“ wollen in den Gmünder Gemeinderat

Mit „Die Partei“ und der „AfD – Alternative für Deutschland“ wollen zwei neue Gruppierungen in den Gemeinderat der Stadt Schwäbisch Gmünd am 9. Juni einziehen. Von den bislang im Rat vertretenen Gruppierungen treten die Freie Wähler Frauen nicht mehr an.

Donnerstag, 04. April 2024

Jürgen Widmer

Wie sich die Situation in den Ortschaftsräten darstellt, und wer für „Die Partei“ und die „AfD“ ins Rennen geht, lesen Sie am Donnerstag in der Rems-​Zeitung.



Einige der Gemeinderätinnen der FWF werden auf der Bürgerliste Schwäbisch Gmünd (BL) kandidieren. Insgesamt bewerben sich acht Parteien und Gruppierungen für einen Platz im kommenden Gemeinderat, der erstmals ohne die Unechte Teilortswahl am Sonntag, 9. Juni, zusammen mit den Ortschaftsräten und dem Kreistag gewählt wird. Acht Gruppierungen wären eine mehr als bisher. Zudem findet an diesem Tag auch noch die Europawahl statt. Die gute Nachricht für Wahlleiter Helmut Ott: Damit reicht der Stimmzettel im bisherigen Format aus.Nach der Sitzung des Gemeindewahlausschusses am Mittwochabend steht fest: Je 48 Bewerber schicken die bereits im Gemeinderat vertretenen CDU, Grüne, SPD und BL ins Rennen um ein Mandat. Die FDP/​FWV, ebenfalls bereits im Rat vertreten, schicken 17 Bewerber ins Rennen. Die Gruppierung „sozial.ökologisch.links (s.ö.l.)“ musste ebenso wie „Die Partei“ auf die Suche nach Unterstützerunterschriften gehen, da sie 2019 noch als „Die Linke“ in das Gremium einzog, und nach der Namensänderung und der Abkehr von der Bundespartei wie eine neue Gruppierung behandelt wurde.

