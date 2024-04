Fußball: Normannia verlängert mit Routinier Tim Grupp

In der Fußball-​Oberliga hat der 1. FC Normannia Gmünd zuletzt nicht so viele Punkte geholt, wie er sich das selbst gerne vorgestellt hätte. Doch Punkte sind nicht immer und an jedem Tag alles. Es geht auch stets darum, die Weichen für die Zukunft zu stellen, und das macht Stephan Fichter, Sportlicher Leiter des FCN, nahezu unentwegt.

So hat er nun eine wichtige Personalie in trockene Tücher gebracht: Ex-​Profi und Routinier im Team der Normannia, Tim Grupp, hat seinen ohnehin noch bis 2025 laufenden Vertrag gleich um zwei weitere Jahre verlängert und wird folglich bis 2027 das Trikot der Normannia tragen. Der gebürtige Gmünder ist bereits seit 2021 im Schwerzer aktiv, wechselte damals vom VfR Aalen. Ist er fit, so ist er auf der Sechs ein stets unverzichtbarer Faktor im Spiel der Mannschaft von Zlatko Blaskic. „Er ist Führungsspieler, ein absoluter Leistungsträger auf und neben dem Platz. Er ist eine wesentliche Komponente für die Balance zwischen Offensive und Defensive“, freut sich Fichter über die Verlängerung mit dem 29-​Jährigen. Profi war er damals beim Karlsruher SC, nun soll Grupp ein wichtiger Baustein dafür werden, die Normannia in der Oberliga mittelfristig zu etablieren. Darauf hat Grupp sehr viel Lust: „Ich freue mich, meinen Vertrag bei der Normannia vorzeitig verlängert zu haben und möchte meinen Teil dazu beitragen, dass wir uns in der Oberliga etablieren“, sagt Grupp. Weiterhin möchte er mit der Normannia dafür stehen, dass im Schwerzer auch zukünftig attraktiver Fußball zu sehen ist, so Grupp weiter.“

