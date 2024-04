Lions Club eröffnet Pop-​up-​Store in Gmünd

Der Lions Club Limes-​Ostalb eröffnet einen Pop-​up-​Store in der Bocksgasse 16 in Schwäbisch Gmünd. Zwei Tage lang wird dort Kleidung für den guten Zweck verkauft. Das Motto: „Schöne Dinge helfen helfen“.

Donnerstag, 04. April 2024

Thorsten Vaas

1 Minute 9 Sekunden Lesedauer



Vom 8. bis 13. April verkauft der Lions Club Limes-​Ostalb im Pop-​up Store Bekleidung. „Von 9 bis 18.30 Uhr durchgehend können an allen Öffnungstagen hochwertige Damen– und Herren-​Bekleidungsstücke, Taschen, Gürtel, Schuhe und verschiedene Accessoires für den guten Zweck erworben werden“, schreibt Gundi Mertens, Presse-​Beauftrage der Lions in einer Mitteilung. Die ausgewählten Kleidungsstücke kämen alle aus erster Hand von Clubmitgliedern und Freunden und böten eine reiche Auswahl, was Stil, Farbe, Qualität und Größe angeht. Es lohne sich, in der Bocksgasse 16 persönlich vorbeizuschauen. „Zum netten Gespräch oder vielleicht wartet dort ein ganz bestimmtes Kleidungsstück darauf, neu entdeckt zu werden?“Der Lions Club Limes-​Ostalb nutzt diese Gelegenheit, um Mode und Ehrenamt mit einer guten Sache zu verbinden. Umweltkatastrophen, Kriegswirren und Arbeitslosigkeit tragen dazu bei, dass Menschen auf günstigere Einkäufe angewiesen sind. Der Lions Club Limes Ostalb hat sich mit diesen aktuellen Themen auseinandergesetzt. Mit dem Ergebnis, dass Präsidentin Sibylle von Schneider und die Lions-​Mitglieder dafür gestimmt haben, den Erlös des Pop-​up-​Stores an den Tafelladen in Schwäbisch Gmünd zu spenden, weil dort immer mehr Menschen in Not ihre Lebensmittel für den täglichen Gebrauch einkaufen.Bereits im vergangenen Jahr veranstalteten die Lions einen Kleiderverkauf im ehemaligen „Oh Mother“. Das kam hervorragend an. Zahlreiche Besucherinnen und Besucher kamen in den „Markt der schönen Dinge“, wie die Mitglieder die Aktion bezeichneten. In diesem Jahr lautet das Motto „Schöne Dinge helfen helfen“. Und es gilt: Was günstig klingt, ist alles andere als billig. Das Augenmerk liegt auf qualitativ hochwertiger Kleidung.

