Sportkreis Ostalb: Nach 26 Jahren endet eine Ära

Foto: SKO

Nach mehr als einem Viertel Jahrhundert als Vorsitzender wird Manfred Pawlita am Freitag beim Sportkreistag in Neresheim sein Amt abgeben. Sein persönlicher Rückblick, seine Bilanz fällt durchweg positiv aus.

Donnerstag, 04. April 2024

Thomas Ringhofer

Auf dem Härtsfeld wird sich am morgigen Freitag ein Kreis schließen: Am 6. März 1998 hatte Manfred Pawlita in Ebnat die Nachfolge von Peter Greindl angetreten, der den Sportkreis 13 Jahre lang geführt hatte. Dafür war Greindl unter anderem mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet worden. Pawlita hat diese Marke gefühlt im Zeitraffer verdoppelt. Nach 26 Jahren gibt er die Verantwortung ab, auch wenn es ihm schwer fallen wird, wie er zugibt: „Loslassen ist immer schwer.“





1998 sei er angetreten, um dem Sportkreis ein neues Gesicht zu geben und vor allem, um die mehr als 300 Vereine gut zu unterstützen, „damit sie vorankommen und sich auf notwendige Veränderungen einlassen können.“









Diese Veränderungen hat es natürlich in mehr als einem Viertel Jahrhundert reichlich gegeben. „Da ist an erster Stelle eine sich veränderte Gesellschaft zu nennen“, sagt Pawlita: „Es gibt mehr Ichlinge – Egoisten möchte ich sie nicht nennen –, die immer weniger dazu bereit sind, Verantwortung für andere zu übernehmen. Dieses Problem zieht sich wie ein roter Faden durch unsere Gesellschaft, weshalb es auch im Sport immer schwieriger wird, qualifizierte Übungsleiterinnen und Übungsleiter zu bekommen, und weshalb wir im Bereich der Funktionäre nach Lösungen suchen müssen.“

