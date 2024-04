Füße im Fokus im Gmünder Südstadttreff

Am Montag, 8. April, findet im Südstadttreff in Schwäbisch Gmünd der Vortrag „Füße im Fokus“ mit Andreas Stöffler statt. An die eigenen Füße denkt man selten, wenn sie nicht gerade wehtun — dabei können sie so viel mehr.

Füßen schenkt man oft nur wenig Aufmerksamkeit, oder erst dann, wenn einen Fußschmerzen oder Fußfehlstellungen plagen. Dabei können Füße so viel mehr. Der Fuß-​Masseur und Barfuß-​Coach Andreas Stöffler von ReflaxMe nimmt alle Interessierten mit auf eine kurzweilige Reise rund um das Thema Fußgesundheit.

Neben der Theorie gibt es bei dem Vortrag um 18.30 Uhr in der Klarenbergstraße 33 auch kleine praktische Übungen. Weitere Informationen gibt es bei Stadtteilkoordinatorin Birgit Klein unter Birgit.​Klein@​schwaebisch-​gmuend.​de oder 0176/​17 07 15 46.







