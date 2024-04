Sportkreisgala: Bunte Vielfalt auf der Ostalb

Fotos: Stoppany

450 Sportlerinnen und Sportler demonstrierten in der Härtsfeld-​Arena in Neresheim eindrucksvoll bei den beiden Galas am Samstag ihr Können.

Sonntag, 07. April 2024

Thomas Ringhofer

1 Minute 0 Sekunden Lesedauer



Manfred Traub ist auf dem Härtsfeld eine Institution und sozusagen Mister Kunstradsport. Sein RSV Ebnat gehörte zu den Vereinen und Gruppen, die bei der Gala eindrucksvoll ihr Können demonstrierten und Neresheim zur Sporthauptstadt machten. Die bei beiden Vorstellungen begeisterten Zuschauer staunten immer wieder über das, was die vorwiegend jungen Athletinnen und Athleten zeigten. „Der Sportkreis braucht sich nicht zu verstecken“, meinte denn auch Traub anerkennend, und Hausherr Thomas Häfele war sichtlich stolz darüber, dass „die ganze Stadt dabei ist. Denn es war unglaublich viel Arbeit: Von den Trainingseinheiten über den Auf– und Abbau zum Catering. Das ist eine sensationelle Leistung“, sagte der Bürgermeister.





Das Leistungsniveau und die Vielfalt des Sports im Ostalbkreis sind ebenfalls beeindruckend. Die Moderatoren Melissa Reiger und Manfred Pawlita hatten zu jeder Gruppe eine Geschichte, wie beispielsweise zu den sechs Turnern des TV Wetzgau, die als Affenbande auftraten: „Die Jungs trainieren fünfmal die Woche, jeweils drei Stunden lang.“ Am Morgen vor dem Auftritt hatte noch das Sportakrobatikduo der TSG Hofherrnweiler trainiert, weil es erst am Morgen angefragt worden war, ob es für die kurzfristig verhinderte Gruppe des FC Röhlingen einspringen könne.





&

Sportakrobatik, Turnen oder Rhythmische Sportgymnastik dürfen bei einer Sportkreisgala nicht fehlen. Unter den 18 auftretenden Gruppen war aus dem Altkreis Gmünd neben dem TV Wetzgau mit Sportgymnastik, Kunstturnen und Polesport der TSV Lorch mit DGs DanceGymnastics vertreten.

Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



189 Aufrufe

243 Wörter

56 Minuten Online



Beitrag teilen