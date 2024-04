Kliniken Ostalb: Notfalltraining im pädiatrischen Simulationszentrum Tübingen

Ein hochmodernes Training zur Verbesserung der Notfallversorgung bei Kindern fand kürzlich in Tübingen statt. Mit dabei: Pflegefachkräfte und Ärzte der Kinderintensivstationen aus dem Ostalb-​Klinikum und Stauferklinikum.

Montag, 08. April 2024

Sarah Fleischer

31 Sekunden Lesedauer







Was die Fortbildung alles beinhaltet und wofür sich die Stiftung KinderHerz einsetzt, erfahren Sie am Dienstag in der Rems-​Zeitung.



Drei Tage lang wurden in Tübingen Notfallsituationen bei Kindern trainiert und die Teilnehmenden wurden selbst zu „Trainern“ ausgebildet.In der intensiven Schulung eigneten sich leitende Ärzte und Kinderintensivpflegekräfte der Kinder– und Jugendkliniken der Kliniken Ostalb weitere Fertigkeiten im Umgang mit kindlichen Notfällen an. Das simulationsbasierte Notfalltraining, das von der Stiftung KinderHerz unterstützt und finanziert wurde, zielt darauf ab, die Fachkräfte bestmöglich auf reale Notfallsituationen vorzubereiten. Außerdem sollen die auch selbst als Trainer („train the trainer“) ausgebildet werden.

