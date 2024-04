Zehn Jahre Landesgartenschau Gmünd: Der Himmelsgarten

Foto: hs

Eigentlich entstand der heutige Landschafts– und Familienpark Himmelsgarten bei Wetzgau nur aus Platznot in Gmünd. Was zunächst als sprichwörtliche Eintagsfliege gedacht war, zieht noch zehn Jahre später Besucher und Einheimische an.

Montag, 08. April 2024

Sarah Fleischer

38 Sekunden Lesedauer



Dabei war die Fläche am Rande des Stadtteils Wetzgau eigentlich nur temporär als LGS-​Gelände vorgesehen.





Der Landschafts– und Familienpark Himmelsgarten ist zusammen mit der Himmelsleiter nicht mehr wegzudenken. Tausende Besucher bevölkern an sonnigen Wochenenden und Ferientagen das Taubental und erkunden Wetzgau. Unter der Woche haben erholungssuchende Bürgerinnen und Bürger den Park fast für sich alleine und genießen Ruhe, Erholung, bisweilen auch den Abstand zum Verkehrs– und Parkplatzchaos, das an diesen Tagen herrscht. Der Himmelsgarten ist zu einem Besuchermagnet der Stauferstadt geworden. Viele ehrenamtliche Kräfte haben dieses Paradies geschaffen und pflegen es bis heute.

