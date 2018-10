Schwäbisch Gmünd | Donnerstag, 11. Oktober 2018 Donnerstag, 11. Oktober 2018

Stadtentwicklung: Enormer Schub im Stadtbezirk Hardt

Foto: Heino Schütte

Schwäbisch Gmünd steht vor einem zweiten großen Stadtumbau, diesmal nicht in der Innenstadt, sondern im früheren Kasernen– und heutigen Wohnbezirk Hardt.

Aufwändige Kanalbauarbeiten, verbunden mit Umleitungsstrecken für die Autofahrer, kündigen die Zukunft auf dem „Gmünder Sonnenhügel“ an. Rundherum sind schon erste Baugebiete realisiert. Jetzt geht es an den Kern des ehemaligen Kasernenareals, das Baubürgermeister Julius Mihm in drei Entwicklungs– und Baufelder unterteilt hat. Eine Baugruppe hat im zukünftigen Ortszentrum mitWohneinheiten bereits losgelegt. Mehr dazu in der Donnerstagsausgabe der Rems-​Zeitung.

Veröffentlicht von Heino Schütte.

Lesedauer: 20 Sekunden.

