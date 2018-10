Sport | Samstag, 13. Oktober 2018 Samstag, 13. Oktober 2018

0 : 0 — Germania Bargau nach Durststrecke mal wieder mit Zähler

Foto: Archiv

Sieben Niederlagen aus acht Partien — so lautete vor dem neunten Spieltag die traurige Bilanz des Fußball-​Landesligisten Germania Bargau.

Folglich als Schlusslicht platziert, hat die Mannschaft von Stefan Klotzbücher an diesem Samstag den Drittletzten TSV Weilheim, der ebenfalls deutlich den eigenen Erwartungen hinterherhinkt, empfangen. Zwar ist nicht der langersehnte zweite Dreier dieser Saison herausgesprungen, doch immerhin reichte es nach 90 Minuten zu einem 0 : 0 — und damit zum vierten Punkt in dieser Landesligasaison. Den letzten Tabellenplatz haben die Bargauer damit jedoch nicht verlassen können, sind nun aber punktgleich mit Bad Boll, das jedoch am Sonntag noch die Möglichkeit besitzt, weitere Zähler dazuzugewinnen. Der TSV gastiert am Sonntag bei N.A.F.I.





Den ausführlichen Bericht lesen Sie in unserer Montagsausgabe, ebenso die weiteren Ergebnisse, Spielberichte und Hintergründe aus der Landesliga.



Veröffentlicht von Timo Lämmerhirt.

Lesedauer: 32 Sekunden.

