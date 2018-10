Sport | Montag, 15. Oktober 2018 Montag, 15. Oktober 2018

SG MADS Ostalb: Volleyballer unterliegen Heidelberg hauchdünn

Foto: Grahn

In der Volleyball Regionalliga ist die SG MADS Ostalb nur ganz knapp an einer Überraschung vorbeigeschrammt. In der Mutlanger Heidehalle ist die Mannschaft von Frieder Henne der TSG Heidelberg-​Rohrbach mit 2 : 3 ( 26 : 24 , 19 : 25 , 23 : 25 , 31 : 29 , 12 : 15 ) unterlegen.

Im Spiel zweier absolut gleichwertiger Mannschaften hatten die Gastgeber nach gespielten 29 Minuten mit 26 : 24 die Nase vorn im ersten Satz. Die Aufschlagqualität der Spielgemeinschaft ließ im zweiten Satz etwas nach, was bei den Heidelbergern zu einer perfekten Ballannahme und konsequenterweise häufigen Schnellangriffen über die Mitte führte. (pm).





In der Heidehalle Mutlangen entwickelte sich von Anfang an ein sehr unterhaltsames Volleyballmatch auf oberstem Regionalliganiveau. Mit ihrer schon traditionellen Abwehrstärke wehrte die TSG Heidelberg Rohrbach selbst die härtesten Angriffe der Ostälbler ab und war so der Garant für lange hoch intensive Ballwechsel. Beide Teams hauten sich dank einer sehr stabilen Annahme die Bälle nur so um die Ohren, keiner der beiden Kontrahenten konnte sich absetzen.

