TSB gegen TSV: Ein Derby der Gegensätze im Pokal

Am Dienstagabend ( 20 Uhr) gibt es ein Duell, was sich wohl viele Handballfans häufiger wünschen würden: Süd– Württembergligist TSB Gmünd empfängt Nord-​Württembergligist TSV Alfdorf/​Lorch im HVW-​Pokal. Doch unterschiedlicher könnten die Voraussetzungen bei beiden Mannschaften derzeit wohl kaum sein.

Den ganz großen Stellenwert, so beide Trainer unabhängig voneinander, habe diese Partie jedoch nicht. Dennoch möchten natürlich beide Mannschaften die Großsporthalle nicht als Verlierer verlassen. „Wir haben ein Heimspiel und das möchten wir natürlich gewinnen. Zumal wir unseren Lauf weiter aufrechterhalten möchten. Es ist ein Spiel mit Wettkampfcharakter, in dem wir unseren Rhythmus beibehalten möchten“, sagt Klaus zu diesem Vergleich.





Während der TSB den Abstieg aus der Oberliga längst verkraftet hat und sich nun unter seinem neuen Trainer Stefan Klaus anschickt, in der Württembergliga zumindest einmal oben mitzuspielen, befindet sich der TSV Alfdorf/​Lorch mit seinem Trainer Daniel Wieczorek in einer tiefen Krise. In bislang sechs Partien ist die Wieczorek-​Sieben stets als Verlierer von der Platte gegangen, die Gmünder dagegen haben sich mitPunkten in der Spitzengruppe festgebissen. Ob dieses Kräftemessen im Pokal nun zum richtigen Zeitpunkt kommt, das wird man wohl erst nach diesem Duell wissen. „Wir nehmen das Spiel, so wie es kommt und sehen es als zusätzliche Trainingseinheit. Wir werden vorher noch die Handicaps der vergangenen sechs Partien ansprechen und versuchen, diese im Spiel gegen die Gmünder zu minimieren“, sagt TSV-​Trainer Wieczorek.„Wir haben ein Heimspiel und das möchten wir natürlich gewinnen. Zumal wir unseren Lauf weiter aufrechterhalten möchten.“TSB-​Trainer Stefan Klaus

