Sport | Donnerstag, 18. Oktober 2018 Donnerstag, 18. Oktober 2018

TSV Alfdorf/​Lorch: Das Unmögliche möglich machen

Fotos: Zimmermann

Das nächste Heimspiel des TSV Alfdorf/​Lorch in der Württembergliga Nord steigt am kommenden Samstag um 20 Uhr in der Sporthalle in Alfdorf. Der Gegner des noch punktlosen Schlusslichts ist der auf Tabellenplatz drei stehende TSV Schmiden.

Beim kommenden Gegner handelt es sich um eine Mannschaft, die sehr starke Spieler in ihren Reihen hat. „Gut ausgebildet, spielstark und torgefährlich“, so Wieczorek. Er fügt hinzu: „Erschwerend kommt hinzu, dass sie ein sehr hohes Tempo vorlegen können. Das ist insgesamt ein ambitionierter Gegner, der mit einem Auge in Richtung Oberliga schielt und sicher zu den Titelkandidaten zählt.“





Den ausführlichen Vorbericht lesen Sie in unserer Freitagsausgabe der Rems-​Zeitung.



Die Schmidener, die teilweise mit großen Verletzungssorgen zu kämpfen hatten, sind trotz aller Widerstände ordentlich in die Saison gekommen. Zurzeit stehen sie mitPunkten auf Rang drei. Der TSV Alfdorf/​Lorch findet sich mitPunkten auf dem letzten Tabellenplatz wieder. Auch beimin Oberstenfeld wäre ein Sieg durchaus im Bereich des Machbaren gewesen. Aber eine mangelnde Chancenauswertung und einfache Fehler ließen den TSV wieder ohne Punkte dastehen. „Allein zwischen der. und. Minute hatten wir zwölf Fehlwürfe oder Fehler im Spiel“ sagt Daniel Wieczorek. Nach Ansicht des TSV-​Trainers hätten eine bessere Chancenausbeute und etwas mehr Cleverness einen Sieg möglich gemacht. „Wir können hier nicht nur von Pech reden, es fehlt an Effizienz und am Entscheidungsverhalten.“ Auch im Pokalderby unter der Woche beim TSB Gmünd musste man eine-Niederlage einstecken.

Veröffentlicht von Timo Lämmerhirt.

Lesedauer: 59 Sekunden.

