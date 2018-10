Schwäbisch Gmünd | Freitag, 19. Oktober 2018 Freitag, 19. Oktober 2018

Die Tragödie auf der B 29 bewegt die Menschen

Schon lange nicht mehr hat ein Verkehrsunfall die Menschen im Gmünder Raum so beschäftigt wie jener, der sich am Dienstagmorgen auf der B 29 zugetragen hat. Offenbar war es gar kein Unfall, sondern die Verzweiflungstat eines jungen Mannes. In der Kolumne „Marginalien“ blickt die Rems-​Zeitung nochmals auf diese Tragödie.

Jeder Suizid macht die Menschen im Umfeld des aus dem Leben Geschiedenen fassungslos. Und wenn jemand sich in aller Öffentlichkeit das Leben nimmt, dann geht diese Wirkung weit über den privaten Rahmen hinaus. In diesem Fall herrscht nun völlige Ratlosigkeit, bisweilen in den Internet-​Netzwerken sogar begleitet mit Wut oder gar Hasskommentaren gegen den Selbstmörder. Mehr darüber gibt es in der RZ-​Ausgabe vom. Oktober zu lesen.

