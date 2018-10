Sport | Samstag, 20. Oktober 2018 Samstag, 20. Oktober 2018

3 : 2 : DJK Gmünd kämpft und belohnt sich

Galerie (3 Bilder)

Fotos: Kessler

Im zweiten Heimspiel ist der DJK Gmünd der erste Heimsieg gelungen: Gegen den Aufsteiger MTV Ludwigsburg haben die Gmünder Regionalliga-​Volleyballerinnen einen langen Atem benötigt, um sich nach zweimaligem Satzrückstand und über zwei Stunden Spielzeit am Ende doch noch mit 3 : 2 ( 13 : 25 , 25 : 21 , 21 : 25 , 25 : 21 , 15 : 12 ) durchzusetzen.

Zum Auftakt des Spiels wollte noch nicht viel zusammenlaufen auf Seiten der DJK Gmünd. Die Gäste aus Ludwigsburg profitierten von zu vielen Fehlern der DJK und entschieden den ersten Satz mühelos mitfür sich.Auch im zweiten Durchgang sah es zunächst nicht gut aus für die Gastgeberinnen, die zwischenzeitlich mithinten lagen. Doch so nach und nach kämpfte man sich in die Partie hinein, setzte sich nach demzumab und nutzte den dritten Satzball, um durch daszumauszugleichen.Ausgeglichen verlief dann der dritte Teil, über dasundzeichnete sich bis zumnicht ab, wer mitin Führung geht. Dies gelang dem MTV aus Ludwigsburg, der in der Schlussphase stabiler wirkte, weniger Eigenfehler produzierte und mitdie Oberhand behielt.Die DJK stand nun mit dem Rücken zur Wand, präsentierte sich im vierten Satz aber erneut kampfstark und mit mehr Durchschlagskraft im Angriff. Fünf eigene Punkte in Folge vomzumsorgten für die Vorentscheidung, ehe durch dasfeststand, dass die Entscheidung über Sieg oder Niederlage im fünften Satz fallen wird.In diesem erarbeitete sich die DJK eine-Führung und gab den Vorsprung bis zum Schluss nicht mehr her. Der Gast konnte zwar die ersten drei Matchbälle noch abwehren, doch nachdem ein MTV-​Aufschlag ins Aus gegangen war, war durch dasder Gmünder Sieg besiegelt, wodurch die DJK zwei Punkte auf ihrem Konto verbuchen konnte. Jule Nanz konnte auf der Liberoposition überzeugen und verdiente sich die Auszeichnung als wertvollste DJK-​Spielerin.Den ausführlichen Spielbericht lesen Sie in der Rems-​Zeitung vom. Oktober.

Veröffentlicht von Alex Vogt.

Lesedauer: 78 Sekunden.

