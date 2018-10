Ostalb | Dienstag, 23. Oktober 2018 Dienstag, 23. Oktober 2018

Ja zu den Plänen für das Triumph-​Werk und zum Umzug des Schulmuseums

Foto: gbr

Einst ratterten in der Mögglinger Straße im Triumph-​Werk II die Webstühle. Diese Maschinen stehen freilich schon sehr lange still; die Industriebrache soll neues Leben in Form von Wohnen und Handel eingehaucht bekommen. Der entsprechende Bebauungsplan ist nun vom Gemeinderat zur gültigen Satzung erhoben worden. Zugestimmt wurde auch dem Umzug des Historischen Klassenzimmers vom Schloss ins Haus Übelmesser.

Dass mit dem Abbruch der alten Werkshallen auch steinerne Zeugen eines prägenden Kapitels in der Heubacher Stadtgeschichte für immer weg sein werden, kam in der Sitzung des Gemeinderats zur Sprache. Allerdings wurde die Möglichkeit, dort im Rahmen einer innerstädtischen Erschließung sehr zentralen und preisgünstigen Wohnraum sowie Ladengeschäfte in einem Mischgebiet zu vereinen, als große Chance für die Entwicklung der Stadt gesehen. Dass das sehr gut besuchte Historische Klassenzimmer wegen der Statik und dem Brandschutz nicht im Schloss bleiben kann, wurde bedauert. Mehr über die Sitzung steht am. Oktober in der Rems-​Zeitung.

