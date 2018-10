Sport | Freitag, 26. Oktober 2018 Freitag, 26. Oktober 2018

Volleyball: SG MADS empfängt den Tabellenzweiten

Galerie (1 Bild)

Foto: Grahn

Mit dem USC Freiburg kommt der aktuell Zweitplatzierte der Volleyball-​Regionalliga am Samstag ( 19 . 30 Uhr) nach Mutlangen in die Heidehalle. Die Gäste sind makellos mit drei Siegen gestartet, erst am vergangenen Wochenende vom MTV Ludwigsburg vom Thron gestoßen worden.

Mit den Freiburger Einhörnern lieferten sich die MADS-​Spieler in der Vergangenheit schon immer spannende Matches. Während die Ostälbler in der Vorrunde eine bittere Heimniederlage kassieren mussten, konnten sie sich im allerletzten Spiel der vergangenen Saison mit einem 3 : 1 -Sieg in Freiburg im letzten Moment den Klassenerhalt nach einer von viel Verletzungspech geprägten Spielzeit sichern.







Den ausführlichen Bericht lesen Sie in der Samstagsausgabe der Rems-​Zeitung.

Veröffentlicht von Timo Lämmerhirt.

Lesedauer: 26 Sekunden.

Digital als Ausgabe-PDF oder klassisch mit Trägerzustellung:

Testen Sie die Rems-Zeitung 10 Tage kostenlos und unverbindlich!