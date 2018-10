Sport | Montag, 29. Oktober 2018 Montag, 29. Oktober 2018

Hart erkämpfter 3 : 2 -Auswärtssieg der DJK Gmünd in Tübingen

Galerie (1 Bild)

Foto: Archiv

Wie in der Vorwoche daheim gegen den MTV Ludwigsburg haben sich die Volleyballerinnen der DJK Gmünd auch beim Förderverein Tübinger Modell nach fünf Sätzen mit 3 : 2 ( 23 : 25 , 25 : 8 , 23 : 25 , 25 : 18 , 15 : 11 ) durchgesetzt und damit erneut zwei Punkte gesammelt. Mit sieben Zählern rangieren die Gmünder Einhörner nun auf Tabellenplatz fünf.

23

25

25

8

29

Die erste Überraschung gab es für die DJK Gmünd und Trainer Joachim Saam am Samstagabend in Tübingen bereits beim Einspielen. „Wir hatten mit einer jungen gegnerischen Mannschaft gerechnet, mussten dann aber feststellen, dass uns der Gegner körperlich überlegen war und größere Spielerinnen hatte“, berichtet Saam. Er fügt hinzu: „Unser Plus war in diesem hart umkämpften und engen Spiel, dass die Tübinger Mannschaft noch nicht eingespielt ist.“Doch wie schon am vergangenen Samstag gegen Ludwigsburg musste die DJK den ersten Satz abgeben. „Wir haben wieder nicht gut ins Spiel hineingefunden, uns dann aber herangekämpft. Doch Tübingen hatte das glücklichere Ende auf der eigenen Seite“, so Joachim Saam über das. Viel besser lief es im zweiten Durchgang für die Gmünder Einhörner. „Da haben wir Tübingen an die Wand gespielt. Unsere Taktik ist aufgegangen, weil vor allem unsere Aufschlagriege besser gearbeitet hat“, erklärt der DJK-​Coach den Schlüssel zum-Erfolg.Den ausführlichen Spielbericht lesen Sie in der Rems-​Zeitung vom. Oktober.

Veröffentlicht von Alex Vogt.

Lesedauer: 52 Sekunden.

Digital als Ausgabe-PDF oder klassisch mit Trägerzustellung:

Testen Sie die Rems-Zeitung 10 Tage kostenlos und unverbindlich!