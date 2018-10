Schwäbisch Gmünd | Freitag, 05. Oktober 2018 Freitag, 05. Oktober 2018

Musik in Gmünder Kneipen: Kultveranstaltung jetzt am Freitagabend läuft

Galerie (7 Bilder)

Fotos: hs

Es fühlt sich an wie ein zweites Stadtfest, auch bedingt durch den lauen Spätsommerabend: „Musik in Gmünder Kneipen“ läuft. Tausende Musikfans und Nachtschwärmer sind aktuell unterwegs in Gmünd.

Seit fast drei Jahrzehnten gibt es dieses Kneipen-​Musikfestival. Alle Stilrichtungen sind vertreten. Ein Generationen-​Projekt. Richtig gute Festivalstimmung auch jetzt am späten Abend in der Innenstadt von Schwäbisch Gmünd.Lokale undBand sowie Solisten sind beteiligt. Die Gmünder Heimatzeitung berichtet am Samstag auf einer Sonderseite.

