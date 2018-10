Sport | Samstag, 06. Oktober 2018 Samstag, 06. Oktober 2018

TSV Alfdorf/​Lorch verliert zum fünften Mal nacheinander

Foto: Lämmerhirt

Der TSV Alfdorf/​Lorch und die Handball-​Württembergliga sind in diesem Jahr noch keine Freunde geworden. Gegen den SV Leonberg/​Eltingen hat es am fünften Spieltag die fünfte Niederlage gegeben. 23 : 26 ( 13 : 10 ) hat es am Ende geheißen, nachdem der TSV über weite Strecken des Spiels die Partie im Griff gehabt zu haben schien.

Nach drei Minuten erst fiel der erste Treffer – und zwar für die Gäste. Fortan aber bestimmten die Hausherren in der Schäfersfeldhalle die Partie. Vor allem Armin Bauer und Markus Bareiß überzeugten in den ersten Minuten mit starken Kombinationen, vor allem aber mit schönen Toren. Auch Besnik Salja war zu Beginn gut im Spiel. Die 2 : 1 -Führung der Gäste war bis weit in die zweite Hälfte hinein die einzige Führung, die die Gäste inne haben sollten. Dragan Jerkovic parierte beim Stand von 5 : 3 einen Siebenmeter von Lars Neuffer, was zur Folge hatte, dass Christian Auer fortan antrat – und von sieben Versuchen sieben Mal erfolgreich gewesen ist. Auch Tom Plaschke war bei zwei Versuchen machtlos. Insgesamt war Auer der überragende Akteur auf der Platte. Jerkovic verzeichnete insgesamt 13 Paraden, vornehmlich allerdings in der ersten Halbzeit. Über 5 : 3 , 7 : 5 zog die Sieben von Daniel Wieczorek auf 9 : 5 weg. Am Ende war es Jan Spindler mit einem schnellen Doppelpack, der den impulsiven Gästetrainer Tobias Müller zur ersten Auszeit zwang. Doch der TSV ließ sich nicht von seinem Spiel abbringen, schraubte den Vorsprung sogar noch auf 11 : 6 hinauf. Doch es war immer wieder Auer, der mit seiner Treffsicherheit aus sieben Metern seine Farben zunächst zumindest auf Tuchfühlung hielt. Bauer hatte dann nach Ablauf der ersten 30 Minuten die Möglichkeit, per Siebenmeter auf 14 : 10 zu stellen, traf jedoch nur das Lattenkreuz.





