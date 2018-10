Neuer deutscher Rekord der Masters des SV Gmünd

Sport | Dienstag, 09. Oktober 2018 Dienstag, 09. Oktober 2018

Bei den baden-​württembergischen Meisterschaften in Villingen hat das elfköpfige Team des Schwimmvereins Schwäbisch Gmünd 22 Goldmedaillen gewonnen – dabei über die 4 x 50 Meter Lagenstaffel der AK-​ 280 -​Herren sogar in Rekordzeit.

Die nach der Punktetabelle besten Einzelleistungen zeigte der SVG-​Vereinsvorsitzende Roland Wendel bei seinen Siegen über 50 Meter und 100 Meter Freistil. Besonders in den Altersklassen 70 + dominierten die Gmünder Seniorenschwimmer die Wettbewerbe beeindruckend. In der AK 75 feierte Roland Aubele gleich vier Siege – über 50 Meter Schmetterling in 40 , 70 Sekunden, über 50 Meter Freistil ( 32 , 72 ), über 50 Meter Brust ( 43 , 08 ) sowie über 100 Meter Freistil in 1 : 21 , 99 Minuten. In der AK 70 sicherte sich Winfried Hofele fünf erste Plätze. Und zwar über 50 Meter Rücken in 40 , 00 Sekunden, 200 Meter Freistil in 3 : 02 , 85 Minuten, 200 Meter Rücken in 3 : 27 , 37 Minuten, 100 Meter Rücken in 1 : 32 , 07 Minuten und über 100 Meter Freistil in 1 : 19 , 22 Minuten. In seinem sechsten Einzelrennen über 50 Meter Freistil gab es für ihn Silber. Ganz oben auf dem Podest stand in dieser Disziplin nach 32 , 34 Sekunden Thomas Arnold, der sich mit einer Topleistung im Masterskreis zurückmeldete.



Mitersten, sechs zweiten und neun dritten Plätzen war das elfköpfige Team des Schwimmvereins Gmünd bei den baden-​württembergischen Mastersmeisterschaften in Villingen überaus erfolgreich. Sportlicher Höhepunkt dabei: ÜberMeter Lagen in der Altersklassestellten Winfried Hofele (Rücken/Sekunden), Klaus Osterroht (Brust/), Roland Wendel (Schmetterling/) und Roland Aubele (Freistil/) inMinuten einen neuen deutschen Altersklassenrekord auf und unterboten die bisherige Marke der SG Recklinghausen um über eine Sekunde.

