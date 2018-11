Sport | Sonntag, 11. November 2018 Sonntag, 11. November 2018

Mugele-​Cup: Dimensionen erneut gesprengt

Galerie (5 Bilder)

Fotos: Grahn/​SVG

Über 2900 Teilnehmer, davon über 100 des heimischen SV Gmünd, rund 500 Starts, 2000 Euro Preisgeld in Summe – die vierte Auflage des Mugele-​Cup im Hallenbad an der Goethestraße ist eine Veranstaltung der Superlative gewesen. Schwimmsport vom Feinsten ist angekündigt worden, Schwimmsport vom Feinsten ist dann auch präsentiert worden.

Solch ein Turnier in dieser Größenordnung auf die Beine zu stellen, bedarf einer guten Koordination – und auch die stimmte wieder beim Gmünder Schwimmverein. Am Freitagabend bereits begannen die Vorbereitungen, während der normale Badebetrieb noch in Gange gewesen ist. „Das ist dann gar nicht so einfach, doch die Verantwortlichen ermöglichen es uns schon immer, mit einem kleinen Team mit den Vorbereitungen zu beginnen. Sonst könnten wir erst um 21 . 30 Uhr beginnen, das würde ja gar nicht funktionieren“, erklärte Wendel.





Das Hallenbad platzte aus allen Löchern, der diesjährige Mugele-​Cup steigerte noch einmal alles bis hierher Dagewesene. ÜberTeilnehmer mehr als noch im vergangenen Jahr waren der Einladung des Schwimmvereins gefolgt, um an diesem Mammutturnier teilzunehmen. SVG-​Vorsitzender Roland Wendel war folglich ebenfalls sehr zufrieden: „Auf allen Ebenen sind sehr gute Zeiten geschwommen worden, wir haben richtig gute Leistungen gesehen. Das Niveau hat gestimmt und die Quantität natürlich auch.“

Veröffentlicht von Timo Lämmerhirt.

