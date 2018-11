Sport | Montag, 12. November 2018 Montag, 12. November 2018

Damen der SG Bettringen siegen souverän

Foto: Grahn

Einen eminent wichtigen Derbysieg haben die Handballerinnen der SG Bettringen vor heimischer Kulisse gegen die HSG Winzingen/​Wißgoldingen/​Donzdorf gefeiert. Am Ende hat 34 : 31 ( 19 : 14 ) geheißen.

Den besseren Start erwischten jedoch die Gäste. Die SG Bettringen lag bereits nach zwei Minuten mit 0 : 3 im Hintertreffen. Dieser Rückstand schien die SGB rechtzeitig wachzurütteln und bescherte den Ausgleich zum 6 : 6 nach neun Minuten. Das Tempo wurde von beiden Seiten extrem hoch gehalten und als Bettringen in der zwölften Minute erstmals mit 8 : 7 in Führung ging, schien der Knoten endgültig geplatzt zu sein.

In flotter Reihenfolge wechselten sich Tempogegenstöße und Spielhandlungen ab, gleichzeitig unterliefen nur ganz wenige technische Fehler, wodurch man sich auf 16 : 11 absetzen konnte. Die HSG sah sich zur Auszeit genötigt, nahm danach gleich zwei Bettringer Spielerinnen in die kurze Deckung und wollte so den Anschluss wieder herstellen. Die Maßnahme verfehlte jedoch ihre Wirkung, beim 19 : 14 wurden die Seiten gewechselt. (ae)



