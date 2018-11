Schwäbisch Gmünd | Dienstag, 13. November 2018 Dienstag, 13. November 2018

Im Herzen Gmünds: Vorweihnachtlicher Kraftakt jetzt zur Mittagszeit

Fotos: hs

Kurz nach 11 Uhr ist am Dienstag der Gmünder Weihnachtsbaum auf dem Marktplatz eingetroffen. Fast 20 Meter hoch ist der Riese, der jetzt zur Mittagszeit mit Hilfe eines Mobilkrans der Firma Helling aufgerichtet wird.

Am vorweihnachtlichen Kraftakt - der zentrale Gmünder Weihnachtsbaum scheint von Jahr zur Jahr größer zu werden — ist auch die Polizei und der Kommunale Ordnungsdienst beteiligt. Der Tannenbaum wurde am Morgen auf einem Privatgrundstück in Bargau gefällt und sorgsam auf einen Tieflader bugsiert. Mit Blaulichteskorte ging es über die Buchauffahrt nach Gmünd, wo das Prachtstück im Herzen der Stauferstadt in den nächsten Wochen feierliche Stimmung verbreiten wird. Viele Schaulustige sind schon versammelt, um das Aufrichten des Riesen zu verfolgen.

