Sport | Sonntag, 18. November 2018 Sonntag, 18. November 2018

Darts: Gögginger Over The Tops beschließen Hinrunde auf drittem Platz

Galerie (1 Bild)

Foto: DCOTT

Es ist das letzte Hinrundenspiel in der B-​Liga bei den Dartern der Rems-​Murr-​Liga auf dem Programm gestanden. Der Gögginger DC Over The Tops ist beim DC Black Devils angetreten und hat sich am Ende mit 12 : 6 durchgesetzt. Dieser Erfolg ist gleichbedeutend mit dem dritten Platz nach der Hinrunde.

Runde drei unterschied sich nicht von der vorherigen. Die Over The Tops entschieden wieder drei von vier Spielen für sich. Dieses Mal verlor Balaz sein Spiel. Trotz allem war nach dieser Runde klar, dass der Dartclub einen Sieg einfahren würde.





Die beiden Doppel fingen gut an. Das erste, gespielt von Heiko Schubert und Harald Ziegler, konnte mitgewonnen werden. Das zweite, gespielt von Vjekoslav Balaz und Hannes Ehrhardt, wurde mitverloren.In der ersten Runde konnten bis auf Harald Ziegler alle Gögginger ihre Spiele gewinnen. Zwei Mal musste ausgebullt werden und beide Male wurden die Spiele für die Over The Tops entschieden. Die zweite Runde verlief weiter positiv für die Gögginger. Bis auf Heiko Schubert konnte jeder sein Spiel für sich entscheiden.

Veröffentlicht von Timo Lämmerhirt.

Lesedauer: 46 Sekunden.

