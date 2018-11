In den nächsten Wochen mehr Chlordioxid im Trinkwasser

Schwäbisch Gmünd | Mittwoch, 21. November 2018 Mittwoch, 21. November 2018

Die Landeswasserversorgung (LW) hat wegen umfangreicher Bau– und Sanierungsmaßnahmen am 100 Jahre alten Stollenbehälter Osterbuch zwischen Oberkochen und Essingen bei Aalen die Zugabe von Chlordioxid ins Trinkwasser geringfügig erhöht.

Dies dient der Sicherung der Trinkwasserqualität gegenüber unerwünschten Beeinträchtigungen durch Bakterien, so die Landeswasserversorgung. Die vorübergehende Zugabe des Desinfektionsmittels liegt weit unter dem von der Trinkwasserverordnung vorgegebenen Grenzwert.Infolge dieser Maßnahme und wegen der jahreszeitlich bedingt niedrigen Temperaturen kann es in einzelnen Bereichen des städtischen Trinkwassernetzes von Schwäbisch Gmünd zeitweise zu einer Geruchsbildung beim Trinkwasser kommen. Die Baumaßnahme wird voraussichtlich in diesem Jahr noch abgeschlossen.Bei Fragen geben Auskunft: Benjamin Peter von den Stadtwerken Schwäbisch Gmünd (Telefon/​) oder Bernhard Röhrle von der Landeswasserversorgung (Telefon/​

